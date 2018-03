Wie sich Länder mit Zöllen schützen

Jedes Land schützt mit Zöllen das, was ihm besonders wichtig ist. US-Präsident Donald Trump stellt jetzt die nationale Sicherheit in den Vordergrund. Die meisten Länder setzen auf stärkere Partnerschaften.

Noch versucht die EU, von den US-Schutzzöllen auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (10 Prozent) ausgenommen zu werden - so wie Kanada und Mexiko. Trump will zudem Australien von den US-Schutzzöllen ausnehmen. Im Fall von Europa sollen die Gespräche diese Woche weitergehen, hieß es nach einem Treffen zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer am Wochenende in Brüssel. US-Präsident Trump drohte indes mit neuen Schutzzöllen, unter anderem auf Autos, und er wirft den Europäern vor, Amerika mit deren eigenen Zöllen beschädigt zu haben.