Vor nicht langer Zeit waren Billigflieger noch aufregende Exoten, die Reisen erstmals erschwinglich machten. Jetzt drücken sie der Luftfahrt und unserer Art des Reisens den Stempel auf.

Etwa anderthalb Jahre ist es jetzt her, dass sich Wien zu einem Magneten für Billigfluggesellschaften entwickelt hat. Die Pleiten von Air Berlin und ihrer Tochtergesellschaft Niki haben eine große Lücke an den österreichischen Flughäfen aufgerissen, in die in den Folgemonaten ...