Wirecard-Skandal - Drei Haftbefehle gegen Vorstände

Im Betrugsskandal beim DAX-Konzern Wirecard hat die Münchner Staatsanwaltschaft drei Haftbefehle gegen frühere Führungskräfte gestellt. Dabei gehe es unter anderem um gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Marktmanipulation in mehreren Fällen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in München. Betroffen ist auch Ex-Vorstandschef Markus Braun, ein Österreicher.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Drei Festnahmen rund um den Wirecard-Skandal