Wirecard unter massivem Druck - Hinweise auf Bilanztäuschung

Der Wirtschaftskrimi um den deutschen Zahlungsabwickler Wirecard spitzt sich dramatisch zu. Wegen möglicher falscher Angaben zu "Täuschungszwecken" in Milliardenhöhe musste der DAX-Konzern die Vorlage seines Jahresabschlusses für 2019 am Donnerstag quasi in letzter Minute ein weiteres Mal verschieben.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Aktie stürzte ab