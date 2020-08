Wirtschaft führender Staaten zeigt Zeichen der Entspannung

In einigen führenden Wirtschaftsnationen der Welt stehen für die Industrie die Zeichen wieder auf Wachstum. In China, in der Eurozone und in Großbritannien haben sich Stimmungsindikatoren für die Industrie deutlich aufgehellt. Ökonomen warnen denn auch vor verfrühter Euphorie.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Langsam geht es wieder bergauf, sagen die Daten