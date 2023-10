Wirtschafts-Nobelpreis wird vergeben

Am Montag wird der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben. Damit werden die heurigen Nobelpreis-Bekanntgaben abgeschlossen. In den jüngsten fünf Jahren ist die prestigeträchtigen Auszeichnung jedes Jahr an mehrere Personen gegangen. Im Vorjahr wurden Ex-Fed-Chef Ben Bernanke sowie die US-Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen geehrt. Maximal können drei Personen ausgewählt werden.

Der korrekt "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften" genannte Preis wird zu den Nobelpreisen gezählt, obwohl er nicht von Alfred Nobel selbst sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wurde. Und er wird auch nicht seit 1901, sondern erst seit 1969 vergeben. Der in Wien geborene Friedrich Hayek war 1974 bisher der einzige österreichische Preisträger in dieser Kategorie.