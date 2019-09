Wohnraum in Paris kostet über 10.000 Euro pro Quadratmeter

Der durchschnittliche Kaufpreis für einen Quadratmeter Wohnraum in Paris ist in diesem Sommer erstmals auf mehr als 10.000 Euro gestiegen. Wie die Notare der französischen Hauptstadt am Donnerstag bekannt gaben, bezieht sich diese Angabe auf Altbauwohnungen. Das Überschreiten dieser Schwelle markiert den Höhepunkt eines mehrjährigen Preisanstiegs.

SN/APA (AFP)/LIONEL BONAVENTURE Paris ist ein teures Pflaster