Wohnung von Audi-Chef Stadler durchsucht

In den Ermittlungen gegen den Autobauer Audi wegen des Dieselskandals rückt nun der aktuelle Vorstand in den Fokus der Staatsanwälte. Wie die Staatsanwaltschaft München am Montag mitteilte, durchsuchten Beamte die Privatwohnungen von Audi-Chef Rupert Stadler sowie einem weiteren namentlich nicht genannten Vorstandsmitglied. Beide werden demnach seit Ende Mai als Beschuldigte geführt.

SN/APA (dpa)/Armin Weigel Rupert Stadler im Visier der Ermittler