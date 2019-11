WTO erlaubt China Milliardenstrafzölle gegen USA

China darf in einem länger zurückliegenden Handelsstreit gegen die USA wegen rechtswidrig angewandter Antidumping-Maßnahmen Strafzölle auf US-Importe im Umfang von knapp 3,6 Mrd. Dollar (rund 3,2 Mrd. Euro) im Jahr erheben. Das entschieden Schlichter bei der Welthandelsorganisation (WTO) am Freitag in Genf.

SN/APA (AFP)/STR Strafzölle als Antwort auf US-Sanktionen