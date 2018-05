Wurden 500 Österreicher von Containerfirma betrogen?

Ein wahrscheinlich riesiger Anlageskandal in München trifft mehr als 50.000 Investoren, darunter auch rund 500 Österreicher.

In einem Insolvenzverfahren um die Investmentfirma P&R aus München prüfen nun Staatsanwälte den Verdacht, dass hinter dem beworbenen Anlagemodell ein riesiger Betrug steckt. Insgesamt rund 54.000 Anleger, darunter auch etwa 500 aus Österreich, hatten Geld in Transportcontainer für den weltweiten Frachtverkehr investiert. Die Vermietung der Container sollte Renditen bringen. Die Insolvenzverwalter stellten nun fest, dass von vermeintlich 1,6 Millionen verkauften Containern nur 618.000 vorhanden sind. Der Fehlbestand habe sich seit 2007 aufgebaut, zeigten die Insovenzverwalter am Mittwoch bei der Staatsanwaltschaft an. Am Donnerstag gab die Anklagebehörde bekannt, dass sie eine "Arbeitsgruppe Container" eingerichtet hat. Laut Schätzungen sollen bei P&R bis zu 3,5 Mrd. Euro investiert worden sein.