Yuan ist laut Chinesischer Notenbank angemessen bewertet

Die chinesische Notenbank hält trotz schwerer Manipulationsvorwürfe aus den USA den Yuan für angemessen bewertet. Das aktuelle Niveau der Währung spiegle die konjunkturelle Lage sowie Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt wider, sagte die Chefin der Auslandsabteilung bei der Zentralbank in Peking, Zhu Jun am Dienstag. Die Volksrepublik sei auf alle Folgen des US-Drucks vorbereitet, so Zhu.

SN/APA (AFP)/FRED DUFOUR Der Yuan hat seit März 2018 etwa zehn Prozent an Wert verloren