Zeichen in der Autobranche stehen auf Sturm: "Es wird Tränen geben"

Volkswagen macht Druck in Richtung E-Mobilität. Das sorgt in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie für Unmut und Unruhe. Bis zu 15 Prozent der Arbeitsplätze in der Branche könnten verloren gehen.

SN/apa (archiv/dpa) Wie lange noch wird am Verbrennungsmotor geschraubt?