Zeichen in USA stehen auf erneuter Zinserhöhung

Die US-Notenbank Federal Reserve steht kurz vor der zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr. An den Finanzmärkten gilt es nach entsprechenden Signalen der Währungshüter als ausgemachte Sache, dass diese nach der Anhebung im März am Mittwoch nachlegen. Der Leitzins wird voraussichtlich um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent steigen.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Fed-Chef Jerome Powell