Zinsen, Klima, Digitales: Lagarde zeigt EZB-Schwerpunkte auf

Die designierte Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat Achtsamkeit gegenüber den Wirkungen der Niedrigzinsen in Europa angemahnt. "Wir müssen die negativen Folgen und Nebeneffekte im Blick behalten", sagte die 63-Jährige am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel. Die Sorgen der Leute müssten beachtet werden.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Christine Lagarde im EU-Parlament in Brüssel