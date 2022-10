Zinsen werden weiter kräftig steigen

Deutliche Signale aus EZB und Fed. In den USA kosten Wohnungskredite mittlerweile über 7 Prozent.

Die Notenbanken lassen keinen Zweifel daran, dass die Zinsen weiter steigen werden. Die nächste Zinserhöhung der EZB im Dezember werde 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte betragen, sagt das niederländische Ratsmitglied Klaas Knot. "Wir sind noch nicht einmal in der Halbzeit." Auch 2023 sei mit kleineren Zinsschritten nach oben zu rechnen. Der Leitzins (derzeit 2 Prozent) könnte damit in Regionen von 3 bis 3,5 Prozent vorstoßen. So hoch war er zuletzt 2007 bzw. zur Jahrtausendwende. Damit dürften Kredite noch spürbar teurer werden - Wohnungskredite kosten mittlerweile wieder 3 Prozent (variabel) bis 4,5 Prozent (fix).

Die US-Notenbank Fed wird schon diesen Mittwoch den vierten großen Zinsschritt in Folge machen. Die Finanzmärkte stellen sich auf eine erneute Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf dann vier Prozent ein. Man hofft, dass die Fed zumindest zum Jahresende eine langsamere Gangart einlegen wird. An den Terminmärkten laufen Wetten, dass es im Dezember nur noch um einen weiteren halben Punkt nach oben gehen wird. Die steigenden Zinsen haben zumindest den Immobilienmarkt schon spürbar eingebremst. Das Geschäft mit neuen Einfamilienhäusern war im September eingebrochen. Für weniger betuchte US-Bürgerinnen und -Bürger ist der Kauf eines Eigenheims kaum mehr erschwinglich. Für ein Baudarlehen mit 30-jähriger Laufzeit wird ein Zins von 7,16 Prozent verlangt - der höchste Wert seit 2001.