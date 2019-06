Zuckerbrot und Peitsche

Ein Bauplan für Frieden und Wohlstand. Bei der Konferenz von Bretton Woods vor genau 75 Jahren wurde die Finanzwelt neu geordnet. Mit dem Internationalen Währungsfonds schuf man eine Organisation, die die Zeiten überdauerte - und die ob ihrer Macht und Politik heftig kritisiert wird.

Ein Ende des Zweiten Weltkriegs war nicht in Sicht, als sich mehr als 700 Delegierte aus 44 alliierten Staaten Anfang Juli 1944 im abgeschiedenen Ferienort Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire versammelten. Was sie einte, waren die Hoffnung und der ...