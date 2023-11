Alles Leinwand in Marseille

Willkommen im lebendigsten Open-Air-Museum der Welt. Ausgerechnet im ältesten Viertel von Marseille gibt es ständig wechselnde Street Art zu sehen. Hier darf jeder Hand anlegen und sich zumindest kurzfristig verwirklichen. Viele Wände sind nicht mehr frei. Und manchmal singt Eric Cantona.

Wenn sich mehrere bekannte Street-Art-Künstler bei einer Wandmalerei beteiligen, spricht man von einer „Hall of Fame“.

Die Stufen hinauf zum Cours Julien sind ein wildes Farbgewitter in Rot, Blau und Rosa. Mit süßem Patriotismus hat das nichts zu tun. Die Idee hatte Yannick Martin. Besser bekannt als Wha-T. "Es ist eine Reminiszenz an das Vichy-Karo", erklärte ...