Der Krebs und ich

Ich sage das jetzt mal einfach so: Ich habe Krebs. Diese Diagnose bekommen jedes Jahr 43.000 Menschen in unserem Land. Das bedeutet 43.000 persönliche Wege, damit umzugehen. Ich glaube, ich habe meinen gefunden.

ntspannt sitze ich am Strand von Rimini. Der ausklingende Sommer mit weniger Rummel und Sand in den Badeschlapfen tut gut. Ohne Ablenkung ist die Zeit, Gedanken kreisen zu lassen. Surreal fühlt es sich an, dass ich mitten in dieser Postkartenidylle ...