Eine Familie hat das Wasserskifahren im Blut

Dorien Llewellyn musste in übergroße Fußstapfen treten. Mutter Britta dominierte jahrelang bei den Damen, Vater Jaret gilt in der Szene als absolute Legende. Die Liebe zum Wasserski entdeckte der Sohnemann erst in den Ferien in der Heimat Österreich.

Das sportliche Bezwingen verschneiter Hänge auf zwei schmalen Brettern genießt in Österreich traditionell höchsten Stellenwert. Wer es hier in die absolute Weltspitze oder gar zu internationalen Titeln schafft, dem sind Ruhm und Ehre und vor allem landesweite Bekanntheit sicher. Andere Sportarten können von einer solchen nationalen Bedeutung nur träumen. Oder haben Sie den Namen Britta Grebe schon einmal gehört? Immerhin hat die Oberösterreicherin im Laufe ihrer Karriere vier Weltrekorde aufgestellt, zehn Mal in Folge die Europameisterschaft gewonnen und zwei Weltmeistertitel ...