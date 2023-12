Wigald Boning, der lächelnde Extremist - und sein neues Projekt. Was ihn antreibt und was der Tod seines Vaters damit zu tun hat.

n Berlin springt Wigald Boning hinter dem Hauptbahnhof in die Spree, in Wismar ins Hafenbecken und in London in die Themse, dann wieder in Tümpel, Teiche und Rückhaltebecken. Denn egal ob die Temperaturen am Gefrierpunkt sind - seit mehr als ...