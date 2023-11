Ich geh mit meiner Laterne

Früher benutzten die Menschen Laternen quasi jeden Tag. Manche konnten ohne sie gar nicht ihren Job erledigen.

Heute ist Martinstag und vielleicht seid ihr bei einem der zahlreichen Umzüge dabei, die zu diesem Anlass bei uns üblich sind. Wenn das so ist, dann habt ihr bestimmt eine Laterne dabei.

Heute kommen die Laternen meist nur noch bei solchen Festen zum Einsatz. Aber früher sah man sie allerorts - da gab es ja noch kein elektrisches Licht. Die Menschen hängten Laternen in den Wohnungen auf und die Seemänner konnten damit Lichtsignale von ihren Schiffen aus an Land senden. Und die Leute benutzten Laternen wie wir heute Taschenlampen, also um Wege zu erleuchten. Einer, der im Mittelalter Laternen unbedingt für seinen Beruf brauchte, das war der Nachtwächter. Der sorgte - wie der Name sagt, in der Nacht - für Sicherheit und Ordnung. Nachtwächter warnten die schlafenden Menschen vor Feuer, Feinden oder Dieben. Manche Nachtwächter sagten auf ihren Wegen laut die Zeit an.

Auch Bergleute, Höhlenforscher und Kutscher benutzten bei ihrer Arbeit früher Laternen mit Kerzen oder Öl.

Für die ersten Laternen wurden Metallgestelle verwendet, in die man eine Kerze oder eine kleine Öllampe setzte. Die Seitenwände der meisten Laternen waren nicht aus Glas oder Kristall. Das war nämlich viel zu aufwendig und zu teuer. Stattdessen wurden dünn geschabte Hornplatten verwendet. Auch da konnte das Licht der Flamme durchscheinen. Oder man baute sich eine Laterne ganz aus Blech. In die kamen lauter kleine Löcher - da konnte das Licht herausscheinen.

Wer einmal eine Laterne längere Zeit getragen hat, weiß, wie wackelig das Ganze ist und wie leicht die Kerze umfallen kann. Damals, bei so vielen Laternen als Hauptlichtquelle, kam es öfters zu "brenzligen" Situationen. Es war sogar so, dass in vielen Dörfern ganze Häuserreihen abbrannten. Und so erließ im 18. Jahrhundert der Pfalzgraf Karl IV. eine strenge Anordnung. Dieses Gebot regelte ganz genau, wie man Laternen zu gebrauchen hatte, und so sollten Feuer und Brände verhindert werden.