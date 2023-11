Notendruck. Unsere Autorin Klara Grössenberger hat zum ersten Mal in ihrer Schullaufbahn ein "Nicht genügend" bekommen. Und das gefeiert.

Dein erster Fünfer. Das wird gefeiert!" Mit diesen Worten begrüßte mich meine Mama, als ich letzte Woche von der Schule heimkam. Ich hatte an dem Tag meine Französisch-Schularbeit zurückbekommen, sie war mit "fünf" benotet worden. Ein Fünfer. Mein erster Fünfer.

Liebe Leser und Leserinnen, ihr werdet jetzt wahrscheinlich etwas irritiert sein. Eine Fünf und das wird gefeiert? Warum denn das? Lasst es mich erklären.

Seit ich in die Schule gehe, mache ich mir einen enormen Stress um Noten. Immer Einser schreiben, immer die Beste sein: Das war jahrelang mein Ziel. In der Volksschule war das für mich noch sehr einfach zu schaffen. Ich musste nie etwas lernen. Nach der Volksschule besuchte ich die Mittelschule im Ort. Auch dort hatte ich das Glück, nur ab und zu für eine Schularbeit lernen zu müssen und trotzdem Bestnoten zu schreiben.

Doch das alles änderte sich rasant, als ich in die Oberstufe kam. Seitdem ich vierzehn bin, besuche ich das Musik- und Sport-Realgymnasium in der Stadt Salzburg. Plötzlich musste ich jeden Tag fast zwei Stunden mit dem Bus fahren. Beim Wechsel von der Mittelschule aufs Gymnasium hatte ich zwar lernstofftechnisch keine Rückstände und konnte problemlos einsteigen, trotzdem wurde der Stoff in der Oberstufe anspruchsvoller. Ich musste mehr lernen und hatte dafür aber nun weniger Zeit. Trotz alldem blieb der Ehrgeiz, immer Einser zu schreiben.

Plötzlich musste ich stundenlang am Wochenende lernen. Ich traf mich immer weniger mit Freunden und mir blieb auch keine Zeit mehr für Hobbys. Damals lastete ein enormer Notendruck auf meinen Schultern. Ich wollte so gut sein wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler, nein, sogar noch besser. Ich weiß nicht genau, warum ich immer Bestnoten schreiben wollte. Ich denke, es lag an der großen Gewichtung, die ich Noten gab und dass ich mich ständig mit meinen Schulkolleginnen verglich. Außerdem wollte ich mir selbst beweisen, dass ich immer, wenn ich ehrgeizig genug bin, Topergebnisse erzielen kann.

Es ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle zu erwähnen, dass dieser Notendruck nie von meinen Eltern ausging. Im Gegenteil: Beide sind Volksschullehrer und sehen dadurch jeden Tag den - durch Eltern verursachten - Notendruck der Schülerinnen und Schüler. Oft ermutigte mich meine Mama, längere Lernpausen einzulegen und Freundinnen zu treffen. Was die Noten betrifft, lautet das Motto meiner Eltern nach wie vor: "Einser, Zweier, Dreier - alles okay und auch ein Vierer oder ein Fünfer kann mal passieren."

Der Notendruck ging also ganz allein von mir aus. Doch wie kam es dann jetzt zu dem "Nicht genügend"? Hatte ich jetzt plötzlich keinen Ehrgeiz mehr?

In den Sommerferien 2023 habe ich sehr viel Zeit mit meiner Familie und meinem Freund verbracht. Ich war auch mehrmals auf Urlaub und habe das erste Mal für ein paar Wochen gearbeitet. Zusätzlich habe ich bewusst Zeit allein verbracht. Diesen Sommer habe ich irgendwie gemerkt, dass es im Leben auf so viel mehr ankommt als nur auf Noten. Ich könnte morgen sterben und dann? Dann hatte ich zwar ein sehr gutes Zeugnis, aber sonst nicht wirklich das Leben genossen.

Für dieses Schuljahr habe ich mir vorgenommen, die bestmöglichen Noten mit dem geringsten Zeitaufwand zu schreiben. Klar, ich lerne am Wochenende und mache meine Hausübungen, aber ich nehme mir auch bewusst Zeit, um meinen Hobbys nachzugehen oder beispielsweise meinen Freund zu treffen.

Deshalb wurde meine erster - und hoffentlich auch letzter - Fünfer gefeiert. Ich mache mir nun weniger Druck und sehe das Thema Noten entspannter, worauf ich - aber auch meine Eltern - sehr stolz bin.

Und die negative Französisch-Schularbeit? Die ist auch kein Weltuntergang, denn die Schularbeit wird glücklicherweise wiederholt, da mehr als die Hälfte der Klasse einen Fünfer hat. Deshalb endet mein Artikel auch jetzt, denn ich muss nun wieder Französisch lernen. Schließlich will ich bei der Wiederholungsschularbeit besser abschneiden. So viel Ehrgeiz habe ich ja dann schon …

Klara Grössenberger ist 16 Jahre alt, kommt aus Obertrum und besucht die

7. Klasse des Sport- und Musikgymnasiums (SUM) in Salzburg.