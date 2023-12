Dunkelbraun geschminkt, wallendes Haar, tiefschwarz untermalte Augen, glitzernde Ketten: So wartet sie als versklavte Königstochter "Aida" im Palast der schönen Künste in Mexiko-Stadt auf das Finale der Siegerszene im 2. Akt: "Gloria all' Ègitto". Dann erklingt er, messerscharf und glänzend, ...