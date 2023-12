Ein Bild, viele Fragen: Ein ungewöhnliches Pressefoto aus dem SN-Archiv. Über "stumme Bilder" und die schwierige Spurensuche nach einer unbekannten Fotografin.

Das Mädchen mit dem geblümten Kleid wirft den Ball an die Hauswand. Der Bub - ist es der Bruder? - schaut versonnen zu. Ein unscheinbares Bild, das nicht so recht in das Fotoarchiv einer Tagezeitung passen will. Hier wird ...