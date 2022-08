Stadtwandern in Wien: An den anderen Rand der Metropole

Der Franz-Karl-Effenberg-Weg bietet Aussichten der besonderen Art, zwischen Natur und Industrie.

Elf offizielle Stadtwanderwege bietet Wien an, plus einen sogenannten Rundumadum-Weg in 24 Etappen entlang der Stadtgrenze. Das macht mit allen Varianten laut Website exakt 252,5 Kilometer Wegstrecke und entspricht einem Fußmarsch entlang der Donau über Bratislava nach Budapest. So weit, so statistisch.

Städte wie Wien spielen ihre Trümpfe in Sachen Kultur, Shopping und Kulinarik aus, doch wie wäre es mit einem Wiener Stadtwanderweg zur Abwechslung? Die meisten von ihnen schneiden den Wienerwald von irgendeiner Seite her an - ...