Südafrika: Bouquet und Bike

Auf dem Fahrrad durch Südafrikas Weinberge. Für Pedalritter bietet das Land nördlich von Kapstadt auch ohne Kostproben viel Abwechslung.

ie Weinproben werden auf den Abend verschoben, tagsüber heißt es nüchtern bleiben. Doch auf einer Tour wie dieser gibt es hervorragende Alternativen zum Blick ins Glas: kleine, feine Städte und vielseitige Weingüter, kapholländische Architektur und bemerkenswerte Restaurants - vor allem aber immer wieder postkartentaugliche Bergpanoramen. Dennoch, Südafrikas Wein ist berühmt, und die Sache mit der Promillegrenze wäre eigentlich kein Problem. Denn im Städtchen Franschhoek steht die nostalgische Doppeldeckertram gerade bereit. Man müsste einfach nur einsteigen, um darin gemütlich ein Stück durchs südafrikanische Weinland zu bummeln. Während die Bahn dabei verschiedene Weingüter ansteuert, ließe sich das eine oder andere und vielleicht noch ein Glas mehr probieren. Doch der Plan ist ein anderer - und auch ein gesünderer. Es geht eben nicht auf die Tram, sondern aufs Fahrrad. Mehr Sonne, Bewegung, frische Luft und tiefere Landschaftseindrücke, als jede Autotour - etwa mit einem Mietwagen vom nahen Kapstadt aus - bieten würde.

So bleibt es beim gelegentlichen Nippen am Glas. Das macht aber nichts, denn auch so verfliegen die Stunden. Im boomenden Weinland ist die Zahl der Weingüter in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur enorm gestiegen. Viele machen auch über den Rebsaft hinaus auf sich aufmerksam - von der einfallsreichen Gourmetküche bei Quoin Rock bis zum großen Weingut Spier, wo sogar auf dem Segway in die Weinberge gerollt wird. Im Fall vom Weingut La Motte, dem ersten Stopp auf der Tour, gehört neben dem modernen Tasting-Saal sogar ein Museum mit Kunstausstellung zum Angebot, ein Farmshop und nicht zuletzt das feine Restaurant Pierneef. Ein Wanderweg führt zudem durch die Weinberge rund um das alte Herrenhaus, das im typisch kapholländischen Stil errichtet wurde - strahlend weiß und mit Rundungen und Verzierungen am Giebel.

Rund 25 Kilometer sind auf dieser Etappe von La Motte aus noch zu radeln. Die Route führt, wie die ganze Tour, vorwiegend über asphaltierte Straßen. Typisch fürs Weinland mal hügelig, mal bergiger, aber selbst bei heißen Temperaturen ist das mit dem E-Trekking-Bike gut zu schaffen. Manche Straßen wie die R44 sind stellenweise stärker befahren, immer wieder landet man aber auch auf ruhigen Seitenwegen, auf denen man ganz entspannt vorankommt - bis zur Stadt Paarl.

Anders als am Ausgangspunkt im schicken Franschhoek mit seiner Lebensader, der Hugenot Road samt Galerien, Cafés, Boutiquen, Souvenirshops und auch noblen Restaurants, ist das recht untouristische Paarl schnell erkundet. Wein spielt aber auch hier eine Rolle. Beim Großproduzenten KWV geht es durch einen Weinkeller, der Ausmaße hat wie kein anderer auf dieser Tour. Im berühmten Cathedral Cellar lagern zahlreiche mächtige Holzfässer. Deren eingeschnitzte Verzierungen lassen Traditionen und Eindrücke lebendig werden aus dem Alltag der französischen Hugenotten, die sich einst in der Gegend niederließen und den Weinbau hier begründeten.

Ein neuer Tag, neue Haltestellen. Im Babylonstoren ist der große Garten zu bewundern, in dem sich zwischen Beeten, Teichen und kleinen Gehegen mit Enten und Hühnern herumschlendern lässt. Auf dreieinhalb Hektar werden hier mehr als 300 Sorten Früchte, Gemüse, Kräuter angepflanzt, mit deren Ernte die zwei Farm-to-Table-Restaurants versorgt werden.

Dann wird es kurvig. Und es geht bergauf. Das Afrikaanse Taalmonument, ein ungewöhnliches Denkmal, ist dem Afrikaans und damit einer der elf Amtssprachen Südafrikas gewidmet. Weit sichtbar heben sich die Obelisken aus schlecht gealtertem Beton empor. Unbestritten schöner ist da die weite Aussicht auf die Berge der Umgebung. Und genau diese malerische Bergkette mit den weißen Wölkchen über ihren Gipfeln soll jetzt bezwungen werden. Glücklicherweise mit dem E-Bike. Über zahlreiche Serpentinen geht es bergauf bis zum Helshoogte-Pass auf dem Simonsberg, dessen Form aus der Ferne an einen auf dem Rücken schlafenden Riesen erinnert. Luxuriöse Verschnaufpause: im Delaire Graff Estate, das weit mehr als Weinproben anbietet - feine Restaurants und elegante Shops, viel Kunst mit Skulpturen und Gemälden und einen von Bronzegeparden gerahmten Bergblick.

Vom Simonsberg, benannt nach Simon van der Stel, der sich 1679 mit anderen Siedlern in der Gegend am Eerste River und am Fuße der Berge niederließ, lassen die Radler ihren Bikes nun freien Lauf bis zur ebenfalls nach dem Pionier benannten Stadt Stellenbosch. Es ist ein Blick in die Jahrhunderte zurückreichende Historie Südafrikas; heute ist Stellenbosch eine sehr lebendige Stadt mit Universität und Galerien, Restaurants, Bars und Geschäften.

"Rund um die Stadt sind mehr als 80 Prozent des Landes mit Weinstöcken bedeckt", erklärt Ethan Gwasira. Er führt Gäste einen Tag lang mit dem Rad über die Schotterwege der Rieden. In langen, geraden Reihen ziehen sich Rebzeilen über die Hügel. Ein Weingut grenzt an das nächste. Allein in dieser Gegend sind es mittlerweile mehr als 100. Mit einem Guide wie Ethan unterwegs zu sein bringt nicht nur tiefere Einblicke in die Gegend. Man kann auch durch die Weinberge und auf Wegen radeln, für die man sonst eine Genehmigung bräuchte.

Zu erzählen gibt es einiges auf der Tour durch die Stellenbosch-Weinberge. Ethan erklärt die lange Weintradition in dieser Gegend, die bereits Mitte des 17. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Fanden doch die holländischen Siedler mit ihren Reben und die aus ihrer Heimat vertriebenen, protestantischen Franzosen mit ihren mitgebrachten Weinbau-Traditionen ideale Bedingungen vor: frische Brisen vom Atlantik und warme Luft im Inland, gute Böden aus Granit und Tonschiefer sowie Berge, die sich vor über 250 Millionen Jahren aufgefaltet hatten. Immer wieder hört man deshalb von den Winzern und Winzerinnen den Satz, dass ihr Wein auf den ältesten Böden der Welt wachse. Hier gedeihen exzellente Rotweine ebenso wie herausragende Chardonnays und Sauvignon Blancs.

Nun heißt es ein letztes Mal unter der südafrikanischen Sonne in die Pedale treten. Ziel sind die Stadt Somerset West und ein ungewöhnliches, biodynamisches Weingut: Waterkloof. Radikal modern und minimalistisch, in einem Mix aus Glas, Stahl und Beton. Die letzten Weine dieser Tour werden dort auf der Terrasse probiert - mit weitem Blick über Weinberge bis hin zum Tiefblau des Ozeans, während drumherum Altes und Neues, Traditionelles und Modernes ineinander verschwimmen.



Information

Schlafen:

Tipp: Wohnen beim Winzer. "Spier Wine Farm" bei Stellenbosch, Hotel mit Pool und Spa, Restaurants und Handwerksmarkt, www.spier.co.za

"Auberge Clermont", Ortsrand von Franschhoek, eine malerische Unterkunft, www.clermont.co.za

Reisen & Touren:

Sehr empfehlenswert: "Bikes 'n' Wines" vor Ort, radeln mit Guides durch die Weinberge, auch als Mehrtagestouren,

bikesnwines.com

Individuell zusammengestellte Radtour durch das Weinland beim deutschen Südafrika-Reisespezialisten "SA Travel", inklusive Transfers, Unterkünfte, Leihräder, Gepäcktransport und auf Wunsch auch mit Guide, www.sa-travel.de

Rundreisen mit Flug und Aufenthalten in Kapstadt und im angrenzenden Weinland bietet Meiers Weltreisen an,

www.meiers-weltreisen.de

Reisen ins südafrikanische Weinland mit Wandertouren durch die Rieden von ASI Wanderreisen, www.asi-reisen.de