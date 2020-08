Wie gut ist unsere Verfassung?

hundert Jahre wird sie heuer alt: die Bundesverfassung. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr haben die Corona-Maßnahmen der Regierung zur Folge, dass täglich diskutiert wird, was nun verfassungswidrig ist und was nicht. Ist das Gesetzeswerk des "Jahrhundertjuristen" Hans Kelsen auch heute noch eine taugliche Rechtsbasis? Oder braucht es eine große Verfassungsreform? Wie kamen wir überhaupt zu unserer Konstitution und inwiefern schützte sie vor dem möglichen Aufstieg autoritärer "Führer"? All das ist Thema der aktuellen Ausgabe. Außerdem in diesem WOCHENENDE-Magazin: SN-Reporter Andreas Tröscher beschreibt, wie aus dem erlegten Wild ein Tierpräparat wird. Sibylle Fritsch spürt einem neuen Modetrend nach: Haute Couture aus dem Müll. Martina Lettner berichtet über den Siegeszug der Pille, die vor 60 Jahren in den USA auf den Markt kam. Auf der Klimaseite schreibt Birgit Holzer über begrünte Dächer und die Frage, ob sich Metropolen eines Tages autark ernähren können. Und pünktlich zu Mariä Himmelfahrt geht es auch noch darum, wer im Himmel auf uns wartet.

Ein schönes Wochenende wünscht Ihr

Thomas Hödlmoser