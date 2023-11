XL-Lichterketten

Üppiger, greller, bombastischer! Mehr Weihnachtsbeleuchtung geht nicht.

Die Amerikaner lieben es kitschig und extrem. Das sieht man auch an der Weihnachtsbeleuchtung: Engel, Rentiere, Weihnachtsmänner mit riesigen Schlitten, Zuckerstangen und Geschenkeberge - alles leuchtet! Richtige Wettkämpfe werden im Advent in manchen Orten ausgetragen, die Familien versuchen sich gegenseitig mit ihren Lichterspektakeln zu übertrumpfen. Besonders Ehrgeizige beauftragen sogar professionelle Firmen, damit sie deren Häuser möglichst auffällig zum Leuchten bringen. Einige geben für die Licht-Kunstwerke weit über 10.000 Euro aus.

Berühmt für seine außergewöhnliche Weihnachtsdeko ist der Stadtteil Dyker Heights. Der liegt im Bezirk Brooklyn in New York City. In Scharen strömen Besucher im Advent dorthin, buchen geführte Touren durch die Straßen und staunen über die überwältigenden Weihnachtslichter.

Aber nicht nur in Amerika leuchten Balkone, Hauswände und Vorgärten, auch bei uns wird immer mehr aufgerüstet. Und wie das bei euch zu Hause so aussieht, das interessiert uns. Wenn ihr Lust habt, schickt uns doch bis 10. Dezember ein Foto eurer Weihnachtsbeleuchtung an snuppi@sn.at

Ob kitschig, festlich oder bunt - am 16. Dezember präsentieren wir die besten Motive.