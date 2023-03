10-Minuten-Takt auf allen Linien

"Wie oft sollen wir noch über Verkehr reden?", fragte Dipl.-Ing. Harald Preuner. Das kann ich Ihnen sagen, Herr Bürgermeister: bis die Salzburger Stadtpolitik endlich handelt, statt nur zu reden. Bis es in Salzburg - und zwar auf allen Linien - (maximal) einen 10-Minuten-Takt gibt, und das auch am Abend (mindestens bis Mitternacht) und am Wochenende. Bis der Nachtstern seinen Namen verdient, weil er (wie in Linz) am Wochenende die ganze Nacht fährt. Bis die Altstadt (bis auf die üblichen Ausnahmen) tatsächlich vom Pkw-Verkehr befreit ist, zumindest zwischen Haus der Natur und Neutor. Bis …



Peter Kemptner, 5020 Salzburg