20.000 bringen Bau zu Fall

Ja, Frau Hilzensauer; 20.000 bringen das Projekt zu Fall; 20.000 Bürger der Stadt, die von ihrem demokratischen Recht gebrauch machen! Es regen sich viele Leute in der Stadt auf, aber sichtlich haben 130.000 kein Interesse, an irgendwelchen Entscheidungen mitzuwirken! So leicht bei Abstimmungen mitzuwirken, wie aktuell durch die Briefwahl, war es noch nie in den letzten 80 Jahren, aber sichtlich ist dies auch für den Großteil zu beschwerlich. Eine demokratische Entscheidung soll, auch wenn nur zehn Personen abstimmen, besser muss von der Politik akzeptiert werden! Die Zeiten der selbstherrlichen Entscheidungen von Stadt- & Landesfürsten sind vorbei - wir alle haben es in der Hand, für unsere Ideale zu entscheiden, müssen aber auch akzeptieren, wenn die Mehrheit der zur Wahl gehenden anderer Meinung ist!





Armin Scholz, 5020 Salzburg