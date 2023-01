50.000 Pkw täglich im Zentralraum weniger wäre ein Segen für alle

Es ist erfreulich, dass eine erste Kostenschätzung für den S-Link von Salzburg bis Hallein vorgelegt wurde. Aus 3 Mrd. Euro werden für einen Tunnel bis zur Akademiestraße bereits 2 Mrd., weil eine Untertunnelung der Alpenstraße zu Gunsten eines oberirdischen Rasengleises unnötig ist. Der Bau sollte umgehend vom Bahnhof Hallein bis Rif mit Verbindung zur Zementfabrik Leube beginnen, weil damit das Valorisierungsrisiko und die Teuerung für die gesamte Südlokalbahn massiv verringert würde und ehebaldigst statt 30.000 Lkw-Fahrten p. a. nach Gartenau für ca. 300.000 t Güter nur mehr ein bis zwei Züge an einzelnen Werktagen elektrisch unterwegs sein müssten.

Sowohl die mögliche Strecke aus Königssee über Hangenden Stein und Grödig als auch der Halleiner Ast treffen sich in Anif und führen von dort jedenfalls zweigleisig bis zur Hellbrunner Brücke, sodass auf der Südlokalbahn zeitnah ein elektrischer Personenverkehr beginnen kann. Die Geldmittel sind mit dem Bund gesichert.

Für den Lückenschluss zwischen Hellbrunner Brücke und Mirabellplatz ist dann die Stadt gefordert, im Interesse der Bevölkerung einen konstruktiven Weg mit LR Schnöll zu finden, um endlich das Verkehrsproblem zu lösen.

50.000 Pkw täglich im Zentralraum weniger wäre ein Segen für uns alle, Herr Vbgm. Auinger! Die neuen Züge für die Lokalbahn bis Hallein sind bestellt und die ersten werden dem Vernehmen nach 2026 in Salzburg eintreffen. Solange die Stadt für ihre Entscheidung braucht, werden die Züge in, aber nicht durch die Stadt fahren können, sondern am Mirabellplatz und bei der Hellbrunner Brücke wenden müssen, damit wenigstens auf dem Land ein vernünftiger elektrischer Bahnbetrieb entstehen kann und die Landesbürger nicht in die Geiselhaft einer unentschlossenen Stadtpolitik gelangen, die offensichtlich in Teilen vergisst, dass die Stadt Salzburg kein Dorf, umgeben von einem Limes, sondern eine pulsierende Landeshauptstadt mit zentralörtlichen Funktionen ist, in der sich die konstruktiven Kräfte hoffentlich durchsetzen können.



Mag. Georg Fuchshuber, 5020 Salzburg