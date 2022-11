Ich finde es absurd, dass die BMX-Strecke in der Itzlinger Au abgerissen werden soll. Ich meine: Heutzutage beschwert sich doch jeder, dass Jugendliche viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Dabei ist diese Strecke der Gegenbeweis! Außerdem ist die Strecke nicht betoniert, mitten in der Natur und am wichtigsten: nicht zugemüllt. Also frage ich Sie, werte SN Leser, sollte eine solche Strecke wirklich abgerissen werden?



Eugen Gehrer-Knechtl, 5020 Salzburg