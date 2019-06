Die absolut unverständliche, jeglichem Hausverstand widersprechende Entscheidung lässt die Vermutung zu, dass jene Personen, die so entschieden haben, selbst Raucher sind. Vor kurzem war ich in Italien, in Sacile und Venedig. Nicht nur, dass in Lokalen Rauchverbot ist, so gilt auch in den Gastgärten der Lokale absolutes Rauchverbot, wie mir und meiner Frau aufgefallen ist. Rauch stinkt nun mal. Die Raucher sollen bei sich zu Hause rauchen und die Zigarettenkippen bei sich zu Hause auf den Boden schmeißen, so wie sie es auf der Straße machen. Damit die Raucher hautnah sehen, welch umweltschädigenden Dreck sie hinterlassen.





Franz Strandl, 4209 Engerwitzdorf