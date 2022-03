Alle Vorsicht fliegt davon

"Im Moment pfeift es durch" (SN v. 15. 3.) und darunter steht: "Mit steigenden Infektionszahlen wächst auch die Personalnot in den Betrieben. Der Ruf der Wirtschaft nach lockeren Quarantäneregeln wird lauter". Seit 5. März sind auch auf Drängen der Wirtschaft und des Fremendenverkehrs die Corona-Vorsichtsmaßnahmen zum größten Teil gefallen und da passt alles nicht mehr zusammen, sondern ist im höchsten Maße kontraproduktiv und vor allem, es kennt sich keiner mehr aus! Es ist vielmehr auch so, dass Österreich bei der 7-Tage Inzidenz doppelt so hoch wie Deutschland ist. Für mich ist das eine erschreckende Entwicklung aber ich habe auch das Gefühl, dass die Politik es einfach laufen lässt und sagt: Jeder ist selber schuld, wenn er an Corona erkrankt. Das gleicht einer gesundheitspolitischen Bankrotterklärung der ganzen Bundesregierung und das pfeifen auch schon die Spatzen vom Ballhausdach.

Josef Blank, 5061 Elsbethen