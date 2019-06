Alles nur ein Traum?

Wenn sich alle Pflegekräfte im Land und alle pflegenden Angehörigen zusammenschließen und wenn sie mit all den vielen Menschen, die Betreuung oder Pflege brauchen, gemeinsam auf die Straße gehen … und wenn alle diese Menschen mit Überzeugung und Entschlossenheit ihren Willen und ihre Forderung gegenüber den Politikern laut zum Ausdruck bringen … dann sind Seniorenheime keine Verwahrungsanstalten mehr. Sondern Alterswohnsitze, wo Menschen individuell betreut sind und das Recht auf hohe Lebensqualität im Alter erfahren.

Dann gibt es keinen Pflegekräftemangel mehr. Weil Pflegerinnen und Pfleger ausgeglichen und mit Stolz ihren Beruf ausüben. Und selbstbewusst den Wert ihrer Stellung in der Gesellschaft durch den achtungsvollen Beruf erfahren.

Dann haben die vielen pflegenden Angehörigen die Kraft, ihre Angehörigen weiter zu Hause zu betreuen. Weil sie ausreichend Unterstützung erfahren, um nicht selbst auszubrennen.

Damit das kein Traum bleibt, wollen wir mutige Politiker. Die sich trauen, endlich Lebensqualität vor Geld zu stellen. Politiker, geht doch endlich in die Seniorenheime und befragt die Bewohner, wie sie ihre Lebenssituation erfahren. Redet mit den Pflegerinnen und Pflegern und fragt sie über ihre Arbeitsbelastung. Aber wo sind sie, die mutigen Politiker im Land? Wer traut sich, die Ordnung wieder richtigzustellen, wo Würde, Respekt und Lebensqualität vor dem Profit stehen?





Herbert Thanner, 5162 Obertrum am See