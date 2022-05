Alles tun für den Fortbestand von Gaißau

Sehr geehrter Herr Bgm. Ploner! Als die Entscheidung fiel, dass im Winter 2020/21 der Betrieb der Skischaukel Gaißau-Hintersee endlich wieder aufgenommen werden könne, war die Freude bei uns riesig. Ich selbst bin Skilehrer und ein großer langjähriger Freund des Skigebiets. Umso schockierender war für uns die Meldung am Karfreitag, dass ein endgültiges Aus und ein Abriss der Anlagen drohe.

Ihre nun fast zehnjährige Tätigkeit als Bürgermeister der Gemeinde Krispl beobachte ich genau und schätze ich sehr. Besonders gefällt mir natürlich Ihr persönliches Engagement für die langfristige Absicherung des Betriebs der Liftanlagen und Ihre Ansicht, dass das Skigebiet weiterhin erhaltungswürdig sei. Die Lifte in Gaißau werden sich niemals mit den großen Betreibergesellschaften im Land messen können - sollen sie aber auch nicht! Die Spielbergalm ist vielmehr ein äußerst beliebtes Skigebiet für Familien, Anfänger, aber auch Fortgeschrittene, welche größtenteils im Rahmen eines Tagesausflugs aus der Stadt Salzburg, aber auch aus Wels und Linz sowie aus allen anderen umliegenden Bezirken in Salzburg und Oberösterreich kommen. Das Skigebiet ist auch durch seine einzigartige Lage etwas ganz Besonderes. Als einziges Skigebiet im Flachgau bietet das alles immerhin ein Potential von fast 1.000.000 Gästen. Auch das Argument, dass einer Klimaveränderung Rechnung getragen werden müsse und touristische Alternativen zu suchen seien, halte ich für nicht tragfähig. Nahezu jedes Skigebiet besitzt Bereiche unter 1000 Meter Seehöhe und verkraftet auch schneeärmere Phasen.

Ich habe den Medien entnommen, dass Sie im Hintergrund bereits an einer Rettung der Skischaukel arbeiten und bitte Sie, alles in Ihrer Macht stehende zu versuchen, um einen Fortbestand zu sichern und Gaißau-Hintersee eine Zukunft zu geben. Die Lifte haben in Ihrer 53-jährigen Geschichte schon so manches Hoch und Tief mitgemacht und ich bin überzeugt, dass auch diese Krise überwunden werden kann. Gerade in Zeiten, in denen Regionalität endlich wieder mehr Stellenwert bekommt, ist ein Skigebiet, welches nahe an den großen Städten liegt, extrem wichtig! So sehr ich Herrn Eibl für die Rettung des Skigebiets vor zwei Jahren dankbar bin, umso verwerflicher finde ich es nun, wie er seine Doppelrolle als Seilbahnbetreiber und Abrissunternehmer ausspielt und Bagger als Druckmittel auffahren lässt. Dennoch sollte man weiterhin ausnahmslos den Dialog mit allen Beteiligten suchen.







Christoph R. Zaunmüller, 4020 Linz