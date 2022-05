An der Neutralität festhalten

Ich bin kein ÖVP-Mitglied und mit vielen Entscheidungen und Verhaltensweisen dieser Partei nicht einverstanden. Das Bekenntnis, die Neutralität Österreichs auch in der Zukunft beizubehalten, unterstütze ich jedoch voll. Das Ziel der NATO ist doch, bei erlittener Gewalt mit Gewalt zu antworten. Die Überzeugung der Friedensnobelpreisträgerin Berta von Suttner, dass man "Tintenflecken nicht mit Tinte" und "Ölflecken nicht mit Öl entfernen kann", ist nach wie vor evident, denn was durch die Missachtung dieser Binsenweisheit bereits an Leid verursacht wurde, ist in den Geschichtsbüchern nachzulesen und aktueller denn je.

Und noch eine Folge: Die Rolle als Vermittler zwischen Konfliktparteien würde Österreich als NATO-Mitglied ebenfalls preisgeben. Ist das tatsächlich eine Zukunftsperspektive?

Hans Riedler, 4040 Linz