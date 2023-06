Offenbar fürchten sich Menschen in Hallein-Neualm davor, dass der S-Link auf dem Binder-Gleis fahren könnte. Warum? Da kommt sicher in der Nähe auch eine Haltestelle hin, und eine derart verbesserte Verkehrsanbindung ist doch super. Ich an ihrer Stelle würde mich nicht fürchten, sondern freuen!



Peter Kemptner, 5020 Salzburg