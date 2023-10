Angst vor der "Zielgruppe"

Warum wird das Pensionsproblem von keiner Regierung angegangen? Weil es politischer Selbstzerstörung gleichkäme. Fakt ist, dass das Pensionssystem für die "aktiven Pensionisten" gesichert ist, dass aber für die Zukunft dringend gewisse Weichenstellungen notwendig wären. Die bloße Ankündigung einer Pensionsreform würde allerdings in erster Linie jene Wähler verjagen, die ohnehin nichts zu fürchten hätten: diejenigen, die bereits in Pension sind. Eine Reform des Pensionssystems wäre aber für diejenigen nötig, die in Zukunft gesicherte Pensionen haben wollen. Wie macht man das den Wählern klar? Das ist das Problem.



Günter Braun, 1020 Wien