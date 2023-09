Aufregung über Straßenverkehr ist unnötig

Schade, dass es wieder einmal ein polarisierender und unnötig aufgeregter Brief an die SN zum Thema Radfahren ins Forum geschafft hat. Es gibt Überschreitungen der Regeln im Straßenverkehr, keine Frage. Die Überschreitungen werden von Radfahrern, Fußgängern und auch von Autofahrern begangen, obwohl letztere durch Nummerntafeln identifizierbar sind oder zumindest wären. Der Platz auf den Straßen, Rad- und Gehwegen ist nun mal begrenzt und es ist oft wirklich eng. In solchen (alltäglichen) Situationen wäre es vernünftiger, die Ruhe zu bewahren und - egal, wie und womit man unterwegs ist - Toleranz zu üben und Verständnis zu entwickeln, wenn Fehler gemacht werden. Die Aufregung im Straßenverkehr führt nicht zu höherer Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern nur zu erhöhtem Blutdruck





Hans Steyrer, 5071 Siezenheim