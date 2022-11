Auslauf für Kinder in der Itzlinger Au

Verfolgt man als bloß steuerzahlender Nichtpolitiker das Gezerre um die "BMX-Strecke" in der Itzlinger Au, drängt sich der Eindruck auf, Behörde und Politik verstehen sich vornehmlich als Spaßbremse für die Jugend.

Die Diskussion taugt vortrefflich als Ablenkungsmanöver vom grundsätzlichen Versäumnis, Platz für Kinder zu lassen.

Lt. Google steht einem Mastschwein in ökologischer Haltung außerhalb des Stalles noch 1,3 Quadratmeter Freifläche zu.

Wo sind 3000 qm Auslauf für Kinder in Liefering süd?

Dr. Wolfram Nobis Gewesener Hausarzt in Liefering süd, 5020 Salzburg