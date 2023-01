Basis und Überbau: Eine Frage der Perspektive

Am Dienstag brachte der ORF einen halbstündigen Beitrag über den innerkirchlichen Widerstand gegen den Papst. In dem Beitrag wurden die Widersacher des Papstes als konservativ oder fundamentalistisch bezeichnet. Konservativ mögen sie sein; Fundamentalisten sind sie nicht.

Denn das Fundament des christlichen Glaubens - die Basis - ist das Evangelium; für den Papst steht es also im Mittelpunkt. Seine konservativen Gegner vertreten dagegen die Lehre der Kirche = den Überbau. Daher ist wohl der Papst ein Fundamentalist, seine Gegner Ideologen. Dass die Lehre der Kirche auch einmal (oder öfter) im Widerspruch zu den Texten des Evangeliums stehen kann, ist für Ideologien nichts Außergewöhnliches; diese bestehen aus eindeutigen Aussagen ("Wahrheiten"). Die Texte der Evangelien sind aber keineswegs eindeutig; sie befassen sich ja auch mit der Lebensrealität, und die ist immer komplex.

Zugespitzt formuliert: Für den Papst ist die Institution Kirche für die Menschen da (ich denke an sein Bild der Kirche als Kriegslazarett); für seine Widersacher steht dagegen die Institution Kirche mit ihrer Ideologie über allem, also auch über den Menschen.





Ludwig A. Simon, 4891 Pöndorf