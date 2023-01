Wissenschaftler formulieren die Bibel um - ja darf man denn das?

Judas ist nicht der Verräter, Gnade ist kein Gnadenakt und überhaupt erlaubt sich eine neue Bibel in der Sprache unserer Zeit manche Freiheiten. Wie weit kann und darf die 2000 Jahre alte Botschaft neu übersetzt werden, ohne Fälschung?

Viele Ausdrücke, die langjährigen Bibelleserinnen und -lesern im Ohr klingen, kommen in der jüngsten Übersetzung des Neuen Testaments nicht vor. Es ist nicht mehr vom "Reich Gottes" die Rede, sondern von "Gottes neuer Welt". Anstatt von "Gnade" liest man von "Gottes liebender Zuwendung". Wo es in der traditionellen Bibelübersetzung heißt, "Jesus heilt einen Blinden", gibt sich die neue Bibel in der Sprache unserer Zeit bescheidener: "Ein Blinder kann sehen". Dasselbe gilt für das Wunder, dass Jesus mit zwei Fischen und ...