Bauen wir zuersten Photovoltaikanlagen aus

Energiewandel ja, aber nicht auf Kosten unserer Umwelt mit ihren Bewohnern. Die Windräder sollen's richten. Eigentlich sollte es jeder inzwischen verstanden haben, dass eine intakte Ökologie für unser Überleben ebenso wichtig ist wie Strom aus erneuerbarer Energie. Windräder müssen her, allerortens, sensible Naturgebiete werden mit asphaltierten Forststraßen verpflastert. Die Gefahr für viele Flugtiere nehmen wir in Kauf, wischen wir einfach beiseite und was die Errichtung von Windrädern in Gebieten wie dem Windsfeld für ökologische Folgen haben können oder wollen wir gar nicht abschätzen oder wissen.

Wir haben noch immer nicht gelernt, Entscheidungen von allen Seiten zu beleuchten und zu prüfen, sondern sind einmal wieder dabei, das Kind mit dem Bad auszuschütten und neue Katastrophen zu provozieren. Wie wir es immer schon gemacht haben. Nichts gelernt aus der Geschichte. Dabei gäbe es noch sehr viel Möglichkeiten für Photovoltaikanlagen. Bauen wir doch zuerst einmal diese aus. Entlang der Bahnstrecken, der Autobahnen, auf Dächern, auf Parkplätzen usw.



Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael