Bemerkenswerte Arbeiten der HTL

Die Diplomarbeiten der HTL-Schüler über Alternativen zur geplanten Stadtregionalbahn (SN vom 10. 1. 2020) finde ich sehr bemerkenswert. Mir erscheint es auch nicht sinnvoll, so viel Geld in dieses Projekt zu pumpen. Geld, das dann womöglich bei den vielen "kleinen" Maßnahmen fehlt. Es gäbe genug zu tun: vorhandene oder leicht realisierbare Gleisverbindungen nutzen (Stieglbahn, Flughafenbahn, Messebahn, Lokalbahn zweigleisig ausbauen), Obus-/Busnetz ausbauen und den Takt verdichten, Parkmöglichkeit für Pendler möglichst nahe am Wohnort, günstigere Öffi-Tickets auch für Gelegenheitsnutzer.

Zusätzlich wird es notwendig sein, den Verkehr durch beschränkende Maßnahmen zu reduzieren (Parkraumbewirtschaftung, Busspuren bzw. wo das nicht möglich ist, Bushaltestellen ohne Überholmöglichkeit für Pkw, Citymaut, Altstadtsperre). Die Erweiterung der Mönchsberggarage erscheint unter obigen Gesichtspunkten ziemlich anachronistisch, werden dadurch doch noch mehr Autos in die Stadt gelockt.

Irgendwie bekommt man angesichts des zögerlichen Vorgehens der Politik den Eindruck, es sei noch ewig Zeit, um den Verkehrssektor ökologischer zu gestalten, in Wahrheit ist es fünf nach zwölf!



Mag. Helmut Seyss-Inquart, 5111 Bürmoos