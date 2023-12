Bitte keine weitere Abstimmung

Die Abstimmung zum S-Link wird von den unterschiedlichen Seiten entsprechend unterschiedlich interpretiert. Ich halte es mit Herrn Landesrat Stefan Schnöll und bin positiv überrascht über doch so viel Zustimmung. Bekanntlich ist es ja einfacher, gegen etwas zu mobilisieren. Was eine Abstimmung im kommenden Jahr betrifft, an der auch jene Menschen teilnehmen sollen, die es auch und hauptsächlich betrifft, geht es mir ähnlich wie bei der eben durchgeführten: Worin liegt der Sinn?

Ich bin überzeugt, dass der überwiegenden Mehrheit der dann Abstimmungsberechtigten immer noch die Expertise fehlen wird, ein derart komplexes Thema beurteilen zu können.

Auch wenn noch mehr informiert wird und noch mehr Klarheit - z. B. über den Verlauf der Strecke - herrschen wird, werden doch immer auch Fragen offenbleiben, die erst die gelebte Praxis beantworten wird. Ich habe versucht, mich schlauzumachen. Und: Mich überzeugen schon jetzt die Argumente der Experten "dafür".

Ich möchte die Politiker in Stadt und Land unbedingt ermutigen, sich vor den Wählern nicht zu fürchten, sondern ihre Verantwortung wahrzunehmen und eine kluge Entscheidung für die Zukunft unseres Lebensraumes zu treffen.

Wir haben sie gewählt und mit Vertrauen ausgestattet. Ihre Entscheidungen finden ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern gründen auf die Expertise von Fachleuten.

Daher meine dringende Bitte: Ersparen Sie uns eine weitere Abstimmung und schonen Sie somit Steuergeld, was ja eigentlich auch im Sinne der Gegner des Projekts sein müsste.

Rosemarie Grabner, 5400 Hallein