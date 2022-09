Bodenversiegelung für Sportstätte

Zum Leserbrief von Herrn Robert Gassner in den Salzburger Nachrichten vom 5. September: Ich kann Herrn Gassner nur zustimmen.

Hintergrund der Pläne ist der Bedarf eines Neubaus der "Kindergartenschule"

(BAfEP). Das bestehende Gebäude, das sich die (geschlossene) Tourismusschule und die BAfEP geteilt haben, soll abgerissen, aber die neue BAfEP am bestehenden Sportplatz neu errichtet werden. Warum wird hier nicht - statt den bestehenden Sportplatz (auch noch) zu versiegeln - für die Bauzeit ein Ersatzquartier gesucht. Die Handelsakademie in Salzburg kann zum Beispiel in einer Containerschule die Sanierung überbrücken.



DI Michael Posch, 5500 Bischofshofen