Brauchen wir wirklich einen Bären?

Bärenattacke … natürlich fallen 100 mal mehr Menschen einem Autounfall zum Opfer als durch eine Bärenattacke. Ein dicker, fallender Ast in einem Wald hätte in meinem Beisein beinahe meine Begleiterin erschlagen, er krachte einen halben Meter hinter ihr zu Boden. Es gibt sehr viele Möglichkeiten ums Leben zu kommen, da braucht man wahrlich nicht in ein Auto einzusteigen. Aber warum holen wir uns freiwillig eine weitere Möglichkeit in Form von Bären ins Land, zumindest ein mulmiges Gefühl draußen in der Natur, nur weil das einige Leute chic finden.

Ich wanderte in einer Gegend mit wilden Bären und sah auch einen in hundert Meter Entfernung. Ein äußerst mulmiges Gefühl, wenn man merkt, man ist unbewaffnet und völlig hilflos der Sache ausgesetzt. Brauchen wir das hier zu Lande?



Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg