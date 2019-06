Bravo, HTL Wels!

Du kannst stolz sein auf einen Maturanten, der sich nicht nur für deinen Lernstoff - den er in seiner Maturarede als "hoch interessant" bezeichnet hat − begeistern konnte, sondern sich Jahre lang wirklich für dich ins Zeug gelegt hat: als Klassensprecher, Abteilungssprecher, Mitarbeiter der Schülerzeitung und Nachhilfelehrer.

Dass er in seiner Maturarede auch Missstände an der Schule angesprochen hat, zeugt von seiner Zivilcourage und Verbundenheit mit dir und von seiner Reife - er hätte ja auch einfach feiern geh'n und Party machen können!

Warum Herr Neuner das in aller Öffentlichkeit gemacht hat?

Weil es sonst nichts nützt!

Ich wünsche dir und allen anderen Bildungseinrichtungen viele Neuners und einen schönen Sommer!





Waltraud Huber, 1090 Wien