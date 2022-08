Bürgermeister Preuner übt sich in Zurückhaltung

Bürgermeister Harald Preuner im Gespräch mit Heidi Huber am Samstag, 27. August 2022. Es wird die Salzburgerinnen und Salzburger nicht sehr interessieren, wie er private Einsparungen betreibt. Und sonst bleibt es bei Ankündigungen, absolut nicht neu. Beim Thema Verkehr-Stau hilflose Aussagen, und die Feststellung, es gäbe keinen Stau, wenn die Mönchsberggarage ausgebaut wäre. So eine Aussage zu treffen, macht sprachlos. Der Herr Bürgermeister war noch nie in der Neutorstraße, um den Stau dort zu sehen und logischerweise würde der Stau dann mehr werden, wenn man die Autos in die Mönchsberggarage lockt. Seine Ankündigung, wenn es neue Mehrheiten im Gemeinderat geben sollte, das Projekt neu zu überdenken, muss als Missachtung gegenüber jenen Salzburgerinnen und Salzburgern verstanden werden, die am 26. Juni 2022 sich auf demokratische Weise dagegen ausgesprochen haben. Die Hilflosigkeit des höchsten Vertreters der Stadtpolitik kommt dann mit

der Aussage zur autofreien Gaisbergspitze zu Tage, genauso wie die Unfähigkeit, die Reform des Obusnetzes voranzutreiben.

Was können die Salzburgerinnen und Salzburger bis zur Gemeinderatswahl 2024 erwarten? Nichts Besonderes.

Roland Huber, 5020 Salzburg